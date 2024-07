Campeonato de atletismo vai reunir 120 competidores no Espírito Santo

O Campeonato Estadual de Atletismo Sub-18 irá reunir 120 atletas neste sábado (27). O evento será realizado na pista atletismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, com início às 8h.

Leia também: Cachu Heat: time de basquete cachoeirense disputa final da Copa ES

O campeonato é uma realização da Federação de Atletismo Capixaba (Fecat), com patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

A competição é de suma importância, pois serve como preparatório para o Campeonato Brasileiro Sub-18, que vai acontecer entre os dias 13 e 15 de setembro, no Recife.

A programação do evento vai contar com 35 provas, em disputas masculinas e femininas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.