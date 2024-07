Cantora capixaba lançará disco com participação especial de Lucy Alves

Cantora e compositora, a capixaba Alinne Garruth tem feito arte através do afeto, buscando colocar o pop no MPB. Abertamente apaixonada, ela abre seu coração para seu disco de estreia. Assim como já havia lançado “Bar de Baixo”, ela retorna a parceria com seu parceiro de música e vida, MARCEL, no baião pop “Pluma”. A faixa, para dançar agarradinho com quem se ama, conta com participação especial de Lucy Alves e seu acordeonista.

“Trabalhar com a Lucy foi incrível, eu e o Brasil todo somos muito fãs dela. Todo mundo sabe o quanto ela é talentosa como artista e nessa faixa o que ela mais acrescentou foi como instrumentista, com arranjos lindíssimos na sanfona que com certeza deram um outro movimento na música, muito mais sensível, dançante e romântico”, se diverte a artista.

Sobretudo, diferente do primeiro single, que era puro desejo e a faísca de onde brota a paixão, “Pluma” mostra um amor tranquilo, cheio de planos futuros e vontade de estar com alguém especial. Essa jornada reflete a jornada pessoal da artista e a mensagem por trás do debut.

“Essa é uma música que fala de um amor já amadurecido, com cheiro de casa, sabe? Ela antecipa que o álbum também trata de transformação, mudança, términos, raiva. É um redescobrimento meu de como é legal amar de novo e de uma forma saudável”, relata Alinne.

Carreira da cantora capixaba

Capixaba radicada no Rio, Alinne Garruth fez sua carreira nos palcos, seja com seu trabalho solo ou como vocalista da banda Carrossel de Emoções, carregando consigo a força dos megablocos cariocas. Agora a artista se prepara, de coração aberto, para um marco importante em sua jornada musical. Nos últimos meses, finalizando o álbum com MARCEL na produção, ela buscou sonoramente retratar essa jornada.

“A minha arte sempre foi feita a partir das minhas vivências e referências e eu procuro procurar parceiros de trabalho que reflitam isso também. É essa mistura de referências que me fazem ser quem sou. É isso que me faz única e ao mesmo tempo me conectar com os sentimentos das pessoas”, conta ela.

Aliás, o álbum estará disponível em todas as principais plataformas de música no começo do segundo semestre. Enquanto isso, os singles estão disponíveis em todas as plataformas de streaming.

