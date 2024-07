Cão de faro encontra drogas escondidas em terreno baldio no ES

Militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com o auxílio do cão de faro Nill, apreenderam, na noite dessa quarta-feira (10), diferentes tipos de entorpecentes e mais de R$182,00 em espécie, durante uma operação no bairro Engenharia, em Vitória. Parte das drogas encontradas e todo o dinheiro apreendido estavam escondidos em meio à vegetação de um terreno baldio.

Leia também: VÍDEO | Cavalos são flagrados correndo em rodovia em Cachoeiro

A ação teve início quando equipes do BAC, em operação saturação, receberam informações de que indivíduos armados estariam vendendo drogas e intimidando moradores próximo à praça do bairro Engenharia. Contudo, já conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas.

Diante da denúncia, os militares iniciaram uma incursão a pé na área. Quando avistaram algumas pessoas com comportamento suspeito, que fugiram ao perceber a presença policial. Os policiais alcançaram e abordaram os suspeitos, mas não encontraram nada de ilícito durante a busca pessoal.

Sobretudo, em ato contínuo, em outros dois pontos diferentes do bairro, os militares e o cão Nill encontraram diversos entorpecentes. Assim, em um dos locais, foram encontrados 85 pinos de cocaína, dois papelotes da mesma substância e 22 unidades de haxixe. No terreno baldio, escondido entre vegetação alta, o cão conseguiu encontrar 30 tiras de maconha, um pedaço de crack, três unidades de PAC e R$182,00 em notas fracionadas.

Todo o material ilícito foi entregue à Delegacia Regional de Vitória.