Capixaba é convocada para Seleção Brasileira de MMA amador

A atleta capixaba Brenda Games, filha do também lutador Paulo “Zé Doido”, foi convocada pela Confederação Brasileira de MMA Desportivo, para representar a Seleção Brasileira no Campeonato Pan-Americano de MMA Amador da Federação Internacional de Artes Marciais Mistas.

O evento intercontinental acontecerá entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, no México. Brenda acumula uma curta carreira de destaque na luta agarrada: medalha de bronze no Mundial Sub-15 de wrestling, na Sérvia, em 2021 e, também já participou de um Pan-Americano de wrestling também disputado no México.

Brenda Games, de apenas 17 anos, já se destaca nas modalidades de luta olímpica e no jiu-jitsu sem kimono. O “Diamante Capixaba” também mostra talento no muay thai e boxe, lutas que praticou por quatro anos quando residiu no Rio de Janeiro. Na época, treinava com seu pai na academia Nova União, do Mestre Dedé Pederneiras, que também é técnico do ex-campeão do UFC José Aldo.

Apesar de ter sido convocada pela Seleção Brasileira de MMA, Brenda Games não terá o custeio da passagem, juntamente com seu treinador. Dessa forma, pai e filha dependem de patrocínio e apoio financeiro para que o sonho da medalha de ouro no Pan-Americano possa se tornar uma realidade para o Espírito Santo e o Brasil.

No momento, Brenda Games e Paulo Zé Doido estão passando uma temporada de treinos na Flórida, EUA, e seguem em busca de conseguir o visto de atleta para ambos. Assim, a família poderá residir no país, com objetivo de profissionalizar a Brenda no MMA no ano de 2025.