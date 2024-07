Capixaba expõe a fragilidade da vida e relacionamentos em audiovisual

Capixaba lança audiovisual sobre relacionamentos e fragilidades da vida. “Efêmero”, 1º EP do cantor e compositor capixaba Anizio, de 23 anos, foi lançado no mês de julho e já faz sucesso entre o público.

Composto por quatro faixas, o projeto audiovisual de música pop e nova MPB está disponível nas plataformas de streaming desde a última terça-feira (16) e tem produção musical assinada por Dan Abranches, artista conhecido nacionalmente por sua participação no “The Voice Brasil”. Aliás, material já está disponível em seu canal no Youtube.

Leia também: Fenecon 2024 é sucesso em Conceição do Castelo

“O nome foi escolhido após a percepção de que havia uma semelhança entre as experiências de vida que foram cantadas nas músicas. Eu não queria que fosse um título melancólico, então encontrei nessa palavra o significado perfeito para trazer uma reflexão para os ouvintes”, afirma Anizio.

O single “Incêndio”, porém, vem como faixa de abertura e traz uma melodia envolvente, a canção apresenta os altos e baixos de um relacionamento amoroso, através de versos como “’cê’ me queimou e me deixou”’. “Queria capturar a dualidade dos relacionamentos – o calor da paixão e a natural desconexão que muitas vezes os acompanham”, revela o artista.

Na sequência, vem “Sem Medo”, gravada com o também cantor capixaba Matheus Nascimento. A faixa traz dois lados de um relacionamento: um que se entrega por inteiro e começa a idealizar a vida dos sonhos; já a outra é mais receosa e carrega sentimentos de ansiedade.

O interlúdio “Fugaz” e a canção “Quando Eu Te Perdi” completam o EP de audiovisual. “Termino o projeto com uma música que revela momentos íntimos após a partida da minha mãe, o grande amor da vida”.

Anizio, entretanto, define a experiência de trabalhar com o produtor musical Dan Abranches como “única”.

“Ele foi quase que um mentor durante o processo de produção do projeto. Sinto que esse trabalho não poderia ter sido feito com outra pessoa”, confessa.

O videomaker Bocaum, produtor também de grandes artistas capixabas, foi o responsável pela produção do projeto.

“Lançaremos o filme completo de ‘Efêmero’ para que as pessoas tenham a experiência de assistir às expressões visuais das histórias que contamos através das músicas”, conclui Anizio.

O primeiro contato de Anizio com a música aconteceu quando ele ainda era criança, na igreja. Quando adolescente, o cantor fez parte do projeto Vale Música Espírito Santo, onde iniciou sua trajetória profissional e pôde participar de diversos concertos.

Contudo, seu primeiro passo como artista solo foi dado com o lançamento do single “Seu Poder”, de 2020.

Eventualmente, vieram as músicas “Ninguém é de Ninguém” e “No Seu Colo”, ambas divulgadas em 2021. Agora, o artista apresenta ao mundo “Efêmero”, seu 1º EP.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.