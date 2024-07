Fenecon 2024 é sucesso em Conceição do Castelo

A 3ª edição da Feira de Negócios de Conceição do Castelo (Fenecon 2024), realizada de 18 a 21 de julho, na Área de Eventos “Sanfonão”, foi um grande sucesso, atraindo cerca de 25 mil visitantes e gerando negócios estimados em R$ 10 milhões. Organizada pela Associação Comercial e Industrial de Conceição do Castelo (Acicc), a Feira se destacou por sua vasta gama de expositores e atividades, consolidando-se como um importante evento para a economia e o turismo da região.

Com um total de 160 expositores, a Fenecon ofereceu uma plataforma robusta para negócios e conexões. Entre os expositores, Ana Júlia Castro, a “Naju”, e seu sócio e namorado Thiago Siqueira, se destacaram com a loja virtual “Beleza Sem Rótulos”, especializada em maquiagens e produtos de skin care.

Leia também: Superação: jovem com deficiência visual sobe o Pico da Bandeira

“Como nossa empresa fica dentro de casa, a Fenecon é muito boa para criar relacionamento e fazer com que as pessoas conheçam nossa marca e proposta. Acho a Feira perfeita”, disse Naju. Thiago complementou, destacando a importância do evento para a visibilidade da marca. “É a nossa chance de visibilidade junto ao público da região, uma vez que nossas vendas on-line são para todo o Brasil”.

O estande do casal também promoveu uma iniciativa sustentável, utilizando embalagens feitas com papelão encontrado nas ruas de Conceição. O resultado são caixas cheias de arte e criatividade para os cosméticos.

No espaço “Fenecon Agro”, a professora Solange Maria Pravato, do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Luzia, apresentou o projeto “Citrus”. Parte do Programa “Agrinho”, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-ES), o projeto visa valorizar a citricultura, a principal atividade agrícola do distrito de Santa Luzia.

Solange explicou que a ideia é conscientizar os estudantes e familiares a produzirem sem defensivos e incentivar o turismo de experiências nos pomares locais. O projeto, iniciado em abril, incluiu a criação de um pomar escolar e a promoção de um Dia de Campo. Na Fenecon, a escola exibiu produtos como doces e velas feitas com citros, cujo lucro ajuda a manter o projeto.

Atrações

As atrações no “Fenecon Agro” também incluíram exibições de animais. O destaque foi para os bois “Juízo”, campeão nacional da raça Tabapuã, e outro da raça Senepol. Além disso, Maurício Bacheti (Rancho Dona Cabra), de Taquarussu, apresentou uma amostra do plantel de 50 animais da raça Saanen, que o coloca como o maior produtor de leite de cabra do Espírito Santo.

Ana Fábia Padoani, proprietária da Alumiar, uma loja de artesanato e decoração, também fez sucesso na Feira. Completando um ano de funcionamento, Ana explicou como a Fenecon ajudou a expandir seu negócio. “A casa já não comportava tantas produções, daí veio a oportunidade de participar da feira em 2023 e montei a loja.” Seu estande, com luminárias, almofadas e outros objetos decorativos, teve um espaço “instagramável” que aumentou significativamente o número de seguidores da loja com o público fotografando, postando e marcando o perfil da loja.

Outro destaque foi o espaço da Associação Festa Portugália (Afespor), promovendo a festa que celebra as culturas portuguesa e italiana em junho, em Conceição. Toda via, a Fenecon usou o evento para divulgar a importância da preservação da saíra-apunhalada, um pássaro ameaçado de extinção. Uma réplica gigante feita com espuma, criada pelo ateliê Castelo das Artes, de Cachoeiro de Itapemirim, circulou pela feira, atraindo a atenção dos visitantes.

Feira trás público de longe

O público da Fenecon veio de diversas localidades, incluindo a Grande Vitória e até mesmo de outros estados. A jornalista carioca Flávia Garcia, de férias com a família na região, comentou: “Achei a Fenecon bem interessante. Setorizada, com venda e negociação de itens de grande e pequeno porte, produtores e comerciantes de diferentes setores, atrativos culturais, diversão e comida boa. Uma verdadeira feira de negócios”.

O francês Paul Jamilloux, guia de trilha e educador ambiental residente em Domingos Martins, acrescentou: “Achei a Feira bem bacana, com muita diversidade tanto para crianças quanto para adultos, além da área muito espaçosa. O evento dá muita visibilidade para quem trabalha com turismo”.

O presidente da Acicc, Flávio Rocha, avalia a terceira edição da Fenecon com entusiasmo. “Que felicidade mais uma Fenecon, que foi sucesso! Os expositores compareceram, deram o seu melhor mostrando os seus produtos e empresas. O público e os negócios gerados são muito importantes para Conceição do Castelo, pois alavancam a economia e o turismo locais”, afirma. O vice-presidente da Associação, Cristiano Lopes, expressa sua gratidão com os resultados. “Meu sentimento é de gratidão, pois a Feira foi muito além do que a gente esperava. Público e vendas recordes, todo mundo satisfeito e esperamos o próximo ano”.

A realização da Fenecon contou com o apoio da Prefeitura de Conceição do Castelo, do Sebrae/ES, do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, além dos patrocínios do Sicoob e da Serrana Coop.