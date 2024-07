Cariacica: Euclério anuncia Shymenne como vice na campanha de reeleição

O anúncio foi feito por Euclério neste domingo (21) durante a megaconvenção que oficializou sua candidatura à reeleição. Uma multidão compareceu ao evento. Um enfileiramento de bandeiras de partidos e uma plateia de cerca de 6 mil pessoas deram a tônica do tamanho do apoio ao projeto e da coligação “A certeza de uma Cariacica cada vez melhor”, formado por 15 partidos.

Euclério disse que vai manter Cariacica no caminho da união, do desenvolvimento econômico, da atração de investimentos e das obras que mudam a vida da população para melhor. E lembrou: “Extremismo não leva ninguém a lugar nenhum”.

Estavam lá os partidos PSB, PSD, Republicanos, União Brasil, Democracia Cristã, Agir, Podemos, PP, PMB, PDT, PRD, PSDB, NOVO e Cidadania. Com exceção do NOVO, todos os diretórios em Cariacica fizeram suas convenções de forma particular no mesmo espaço.

O governador Renato Casagrande enviou um vídeo declarando seu apoio ao atual prefeito.

Os deputados federais Messias Donato, Josias Da Vitória e Gilson Daniel e os deputados estaduais Janete de Sá, Marcelo Santos, Hudson Leal, Bispo Alves e José Esmeraldo estivaram presentes. A secretária de Estado do Governo Emanuela Pedroso, o secretário de Estado do Meio Ambiente Felipe Rigoni e a secretária de Estado das Mulheres Jacqueline Moraes também. O prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo também participou da convenção.

Neto do prefeito, o pequeno Guilherme leu uma carta escrita pelo avô. No texto, Euclério elencou os avanços da cidade durante sua gestão.