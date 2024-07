Casteglione discute plano de governo com postulantes à Câmara

O pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Carlos Casteglione (PT) reuniu os pré-candidatos a vereadores e vereadoras das federações Brasil da Esperança e Rede/Psol para discutir estratégias e articular ações a serem implementadas na pré-campanha.

O encontro ocorreu nesta terça-feira (16). Cerca de 40 postulantes à Câmara Municipal de Cachoeiro participaram com sugestões de ações e opiniões para a construção de um plano de governo.

“Foi um momento de muita animação, entusiasmo e compromisso dos(as) pré-candidatos(as), que estão distribuídos em todas as regiões do município de Cachoeiro”, explicou Casteglione.

O pré-candidato a prefeito ainda destacou a forte representação das mulheres, dos negros, da cultura, desenvolvimento comunitário e, especialmente, do compromisso social.

