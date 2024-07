Cereja-de-Guapiaçu: nova fruta é descoberta na Mata Atlântica

A Mata Atlântica ganha uma nova espécie de árvore frutífera, a Cereja de Guapiaçu. A recém-descoberta Eugenia guapiassuana foi assim batizada pelos pesquisadores em referência à localidade de Guapiaçu, no município de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. A planta foi encontrada pela primeira vez pelo funcionário da Reserva Ecológica de Guapiaçu (Régua), Messias Gomes da Silva.

