Com apoiadores, Ramon Silveira lança pré-candidatura a vereador

O locutor e produtor de eventos Ramon Silveira (PSDB) deu o primeiro passo para a disputa eleitoral deste ano. Na noite da última quinta-feira (18), ele lançou sua pré-candidatura a vereador. O evento foi realizado no espaço de eventos Pig Multiplace, em Cachoeiro. Cerca de 400 pessoas prestigiaram o pré-lançamento, entre elas o prefeito Victor Coelho e a pré-candidata a prefeita, Lorena Vasques (PSB).

Na plateia a família do pré-candidato e amigos, além de apoiadores e lideranças de diversos bairros. Um vídeo foi exibido com sua biografia, com relatos de sua vida pessoal, acadêmica e profissional.

Com o slogan “Sua voz, nossa ação”, Ramon inicia sua pré-candidatura ouvindo as demandas da população por meio de reuniões, caminhadas, visitas aos bairros, entidades e famílias de diversos bairros e distritos. Acostumado a entrar, diariamente, na casa e no trabalho das pessoas através do rádio, Ramon se propõe agora a estar, pessoalmente, mais próximo para ampliar o debate nas mais diversas pautas que afligem o cachoeirense.

“Tenho dito que Cachoeiro tem muitas vozes e precisamos ouvi-las, e vamos caminhar ao lado da população para discutirmos juntos as melhores propostas para a cidade. Represento áreas estratégicas como a da comunicação, a de eventos e a do turismo, que são ferramentas importantes na geração de novas oportunidades de negócios, emprego e renda para Cachoeiro. Minha bandeira é a do crescimento em todas as áreas”, destaca Ramon.

Quem é Ramon Silveira?

Aos 44 anos, Ramon é formado em Direito e acumula experiências importantes no setor público. Já passou pela Câmara Municipal de Cachoeiro, como assessor e diretor da Casa. Nos últimos dois anos, esteve à frente da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, alcançando resultados expressivos na ampliação de novos núcleos de esporte, reforma e revitalização de espaços de lazer, novas academias ao ar livre na sede e distritos e na realização de eventos em diferentes modalidades esportivas como: ciclismo, caminhadas, corridas de rua, futebol amador, temporada de areia, jogos interescolares, entre outros.

É a segunda vez que Ramon entra na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Cachoeiro. Em 2020, ele tentou uma cadeira no Legislativo, obtendo 765 votos durante o desafiante cenário de pandemia da Covid-19.