Com destaque para Twisters, veja a programação dos cinemas de Cachoeiro

Com a estreia de Twisters, e a continuidade dos sucessos Divertida Mente 2 e Meu Malvado Favorito 4 nos cartazes, os cinemas de Cachoeiro de Itapemirim vão pegar fogo nesta semana.

O filme Twisters conta a história de dois caçadores de tempestades que arriscam suas vidas, na tentativa de testar um sistema experimental de alerta meteorológico. Twisters conta com o diretor Lee Isaac Chung, a estrela Glen Powell e um elenco recheado de carisma.

Veja o trailer de Twisters:

Confira a programação completa dos cinemas de Cachoeiro:

Sala 01

Luccas e Gi em: Dinossauros 2D

Twisters 2D

Sala 02

Divertida Mente 2 3D

Sala 03

Meu Malvado Favorito 4 3D

Sala 04

Divertida Mente 2 2D

Um Lugar Silencioso – Dia Um 2D

Sala 01

Luccas e Gi em: Dinossauros 2D

Sala 02

Divertida Mente 2 3D

Sala 03

Meu Malvado Favorito 4 2D

Um Lugar Silencioso – Dia Um 2D

Todos os dias – 21h15 dublado (PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00 )

