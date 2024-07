Começa hoje! Fenaci 2024 será repleto de novidades e inspiração

A 18ª edição Feira de Negócios e Agroturismo (Fenaci 2024), promovida pela prefeitura e pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acisci), a maior feira multisetorial do Sul do Estado, começa nesta quarta-feira (24), e será repleta de novidades e inspiração para o setor. O evento segue até o próximo sábado (27), no Parque de Exposições Carlos Barbosa Caiado, em Cachoeiro de Itapemirim.

Neste ano, a Fenaci traz uma série de novidades, workshops, palestras inspiradoras e a chance de ganhar um iPhone 15. Com uma programação diversificada e muitos expositores, a feira é uma oportunidade única para empreendedores, empresários e visitantes de toda a região.

Uma das principais atrações da Fenaci 2024 será a palestra de um grande ídolo nacional. O ex-jogador da seleção brasileira, Cafu, trará uma mensagem inspiradora sobre empreendedorismo, inovação e superação de desafios. Sua palestra: “Sempre seja o melhor naquilo que você faz!” será realizada nesta quinta-feira (25), às 19h. O evento é gratuito.

Além das palestras e exposições, a Fenaci 2024 terá um foco especial no turismo de experiência. Este segmento emergente oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar de forma imersiva a cultura e as tradições locais. Essas experiências enriquecedoras proporcionam uma conexão mais profunda com a região e suas riquezas culturais, permitindo que os visitantes descubram e apreciem ainda mais o que Cachoeiro de Itapemirim tem a oferecer.

11º Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon

Até sexta-feira (26), dentro da Fenaci 2024, os consumidores negativados terão mais uma oportunidade de recuperarem seus créditos com condições melhores. O Procon Municipal vai realizar o 11º Mutirão de Negociação de Dívidas.O atendimento, nos três dias, será das 9h às 16h, sem interrupção para horário de almoço.

Para negociar com as empresas é preciso apresentar documentos de identidade, CPF, além de outros que comprovem a dívida, tais como notas ficais, boletos pagos, não pagos, protocolos ou quaisquer outros que possam colaborar para o acordo.

O atendimento será feito apenas para o titular da dívida, obedecendo à ordem de chegada, sem possibilidade de reservas de senhas, que terão, pelo menos, 15% delas destinadas ao público preferencial.

Serão, no total, 15 organizações participantes do Mutirão, entre operadoras de telefonia, financeiras, bancos e concessionária de água. Confira:

Bradesco

Senhas: 15 gerais por dia, sendo 5 preferenciais

Observações: Irá negociar cartão de crédito do Banco Bradesco.

BRK

Senhas: 30 gerais por dia, sendo 10 preferenciais

Observações do atendimento: Serão negociadas todas as situações em que o cliente apresenta débitos pendentes. Vale ressaltar que a negociação só será feita para o titular da conta. Em casos de inquilinos, é necessária a apresentação do contrato de locação, com firma reconhecida das assinaturas do locador e locatário, lembrando que o locador deverá ser o titular da conta. Em casos de pessoas jurídicas, que devem apresentar os seguintes documentos: cópia do CNPJ; cópia do contrato social ou da última alteração contratual e/ou estatuto social/ata de constituição; cópia do CPF e RG ou CTPS ou CNH dos proprietários, sócios ou representantes legais; documentos pessoais (com foto) e autorização do responsável pela razão social, exceto para os sócios que já possuem o nome no contrato social.

Banestes

Senhas: 40 gerais por dia, sendo 10 preferenciais

Observações do atendimento: Serão negociadas todas as operações vinculadas à Pessoa Física até o limite de R$ 500.000,00 e jurídica até o limite de R$ 1.000.000,00 com atraso superior a 60 dias. Não serão negociados: CCF (Cheque sem fundos – motivo 12), tarifas bancárias, Carnês Banestes Financeira, BNDES, Financiamento Imobiliário e Pronamp.

Dacasa

Senhas: 120 gerais por dia, sendo 30 preferenciais

Observações do atendimento: Apresentaremos uma condição especial de parcelamento, valido para os participantes. Onde consigo fornecer 100% de desconto nos juros e muita de atraso, e ainda aplicar até 40% de desconto do restante em aberto. Podemos oferecer parcelamento em até entrada (10%) + 12 parcelas.

Banco do Brasil

Senhas: 15 gerais por dia, sendo 10 preferenciais

Observações do atendimento: serão negociadas operações em situação de atraso há mais de 15 dias, desde que obedecidas as diretrizes e políticas de cobrança e recuperação de créditos do Banco. Para as operações envolvendo Pessoa Jurídica, a contratação do acordo estará condicionada às cláusulas estabelecidas no contrato social da empresa, no que estiver relacionada à quantidade de assinaturas dos sócios. Não serão negociadas operações rurais, operações em situação de normalidade ou vencidas há menos de 15 dias, operações cedidas à ATIVOS S.A, operações de consórcio terceirizadas, operações pessoa Jurídica com risco de terceiros.

Obs: Não será realizado nenhum outro atendimento pontual que não seja com a finalidade de regularização de operações em situação de atraso.

Caixa Econômica Federal

Senhas: 15 gerais por dia, sendo 5 preferenciais

Observações do atendimento: serão negociadas situações referentes a crédito de Pessoa Física em geral e cartão de crédito. Não serão negociadas situações referentes a habitação e pessoa jurídica.

Oi

Senhas: 15 gerais por dia, sendo 5 preferenciais

Observações do atendimento: Serão realizadas negociações com todos os produtos da OI. EXCETO OI MOVEL. A primeira tentativa é através do site OI NEGOCIA (https://www.oi.com.br/negociacao/), onde está toda a negociação individualizada, caso não seja possível sanar o pedido por lá, será preenchido formulário e a OI entrará em contato dentro do prazo de 15 dias, importante informar que outro DDD poderá entrar em contato e deixar mais de um número para contato, bem como o melhor horário.

Vivo

Senhas: 20 gerais por dia, sendo 10 preferenciais

Serão feitas ligações pelo atendente do Procon para o número 0800 055 1275 opção 1 (móvel) ou Opção 2 (fixa) Observações do atendimento: serão realizadas apenas negociações de dívidas. As condições apresentadas para as negociações serão avaliadas conforme o tempo da dívida, valores, quantidade de contratos com pendências entre outros fatores. Não será realizado atendimento de pessoa jurídica.

Claro/Embratel

Senhas: 15 gerais por dia, sendo 5 preferenciais

Observação do atendimento: Realizarão negociações de dívidas acima de 45 dias (Claro net) ou 110 dias (Claro TV). Não realizarão negociações para os casos de primeira fatura do contrato, só é permitida a renegociação se a fatura já estiver vencida.

EDP

Senhas: 50 gerais por dia, sendo 10 preferenciais

Observações do atendimento: serão negociadas situações com consumidores de baixa tensão (residencial, residencial baixa renda, rural, comercial e industrial). Usarão nas negociações a tabela de negociação de campanhas. Não serão negociadas situações com consumidores de média e alta tensão.

Itaú Unibanco

Senhas: 25 gerais por dia, sendo 5 preferenciais

Observação do atendimento: serão negociadas situações envolvendo clientes em atraso junto ao Grupo Itaú. Não serão negociadas situações envolvendo Recovery e Consignado.

Crefisa

Senhas: 25 gerais por dia, sendo 5 preferenciais

Observação do atendimento: negociará em todos os produtos da Empresa.

Banco de dados Ascici (CPF)

Banco de dados CDL (CPF)