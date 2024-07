Fenaci 2024: evento imperdível será repleto de novidades e inspiração

A 18ª edição da Fenaci, a maior feira multisetorial do Sul do Estado, está prestes a começar e promete ser memorável. A feira, que acontecerá de 24 a 27 de julho de 2024 no Parque de Exposições Carlos Barbosa Caiado, trará uma série de novidades emocionantes, palestras inspiradoras e a chance de ganhar um incrível iPhone 15. Com uma programação diversificada e muitos expositores de renome, a Fenaci 2024 é uma oportunidade única para empreendedores, empresários e visitantes de toda a região.

Neste ano, a Fenaci contará com a presença de grandes empresas e expositores que trarão o que há de mais moderno e inovador em diversos setores. Produtos e serviços que atendem às necessidades e expectativas dos visitantes serão apresentados por marcas de destaque, garantindo uma experiência rica e completa para todos.

Uma das principais atrações da Fenaci 2024 será a palestra de um grande ídolo nacional. O ex-jogador da seleção brasileira, Cafu, trará uma mensagem inspiradora sobre empreendedorismo, inovação e superação de desafios. Sua presença promete motivar e encantar todos os participantes, oferecendo insights valiosos e histórias de sucesso que servirão de inspiração para empreendedores e empresários de todos os setores.

Além das palestras e exposições, a Fenaci 2024 terá um foco especial no turismo de experiência. Este segmento emergente oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar de forma imersiva a cultura e as tradições locais. Essas experiências enriquecedoras proporcionam uma conexão mais profunda com a região e suas riquezas culturais, permitindo que os visitantes descubram e apreciem ainda mais o que Cachoeiro de Itapemirim tem a oferecer.

Os participantes da programação das palestras também terão a chance de concorrer a um iPhone 15. Este prêmio reforça a importância de estar presente e engajado nas atividades da feira, incentivando a participação ativa e o aprendizado contínuo.

Com tantas atrações, novidades e a chance de ganhar um iPhone 15, a Fenaci 2024 é um evento imperdível. Marque na sua agenda: de 24 a 27 de julho, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Venha se inspirar, aprender, fazer negócios e vivenciar uma experiência única na maior feira multisetorial do Sul do Estado.