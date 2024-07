Quem foi o grande vencedor? Confira os ganhadores do Roda de Boteco 2024

O Roda de Boteco, maior festival gastronômico do Estado, coroou em sua edição comemorativa de 20 anos, o Bar do Mineiro, como grande vencedor da edição 2024, na categoria “Melhor Boteco”.

Assim, o Bar do Mineiro se tornou bicampeão, já que também levou o troféu para casa em 2023. O bar concorreu com a Costela & Aligot, receita de uma deliciosa e suculenta costela suína, marinada por 24 horas em um tempero especial com um leve toque de pimenta-do-reino do Espírito Santo, ao molho barbecue, acompanhada de Aligot (purê de batata bem cremoso com bastante queijo muçarela) e finalizado com farofa de bacon.

Já o Ubar foi o grande escolhido na categoria “Melhor Bar”, conquistando o troféu com o Bolinho Vaca Atolada, bolinhos de costela e aipim, recheados com queijo muçarela e empanados na farinha Panko. Nesta edição, o festival bateu recorde de votos, foram cerca de 80 mil votos válidos nessa temporada.

O resultado foi revelado no palco do Botecão, na festa de encerramento do festival, que aconteceu sexta (5) e sábado (6), na área externa do Shopping Vila Velha, reunindo assim, todos os botecos.

Aliás, no evento, também foi revelado o melhor torresmo da temporada, que foi criado pelo Bar do Mineiro. Esta foi a estreia da categoria, que veio para ficar diante do sucesso e aceitação do público. Já o “Melhor Atendimento” foi feito por Daniel Gramacho, garçom do Recanto Gastrobar.

Além de troféu, houve premiação em dinheiro. O Sindicato dos Restaurantes Bares e Similares do Espírito Santo, aliás, dobrou o prêmio para o vencedor do melhor atendimento, de modo a valorizar a categoria e aprimoramento do serviço no Estado.

Quarenta bares e botecos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica apresentaram suas criações exclusivas ao público, que teve a difícil missão de escolher seus favoritos nas últimas semanas. A avaliação foi feita de forma secreta, levando em consideração critérios como temperatura da bebida, higiene do estabelecimento, atendimento do garçom e o sabor acompanhado da criatividade do petisco. A apuração das cédulas foi feita pela Mercatto Inteligência.

Esta edição do Roda de Boteco contou com shows de Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Sambadm, Fábio Carvalho, Samba de Quintal, Samba Ju, Demônios da Garoa, Molejo, Já Gamei, Elaine Augusta, e Corta-Jaca.

O Roda de Boteco é realizado pela Conexxo com recursos da Licc – Secretaria da Cultura do Governo do Espírito Santo. E patrocínio da Spaten e Banestes. Com apoio da Coral, Saudali e Sindibares/Abrasel.

Confira a lista de vencedores do Roda de Boteco 2024:

Melhor Boteco

1º – Bar do Mineiro

2º – Marangas Bar

3º – Bar do Zé

Melhor Bar

1º – Ubar

2º – Recanto Gastrobar

3º – Boteco da Vila

Melhor Torresmo

1º – Bar do Mineiro

2º – Dona Dalva Cerveja e Petisco

3º – Petiscaria do Jojo’s

Melhor Atendimento

1º – Daniel Gramacho – Recanto Gastrobar

2º – Júnior Carlos Marques – Bar do Zé

3º – Luciana Dias Ferreira – Gostinho Mineiro – o Rei do Tira Gosto