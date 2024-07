Carnaval 2025: MUG já tem samba-enredo para cantar São Jorge

A MUG (Mocidade Unida da Glória) decidiu, na noite deste domingo (7) o samba-enredo que levará para a avenida em 2025 na tentativa de defender o tricampeonato com o enredo sobre São Jorge. A obra é composta por Rafael Mikaiá, Roberth Melodia, Fernando Brito, Gigi da Estiva, Rogerinho do Cavaco, Marcos Bittencourt, Carlos Jarjura, Rodrigo Gauz, Ana Werka, Maurício Amorim, Thiago Meiners e Cassius Macaé (in memorian). Leia a letra completa ao final deste texto.

A quadra da Glória estava cheia para a grande decisão – tomada por uma comissão de membros da agremiação. O prêmio foi de R$ 10 mil em dinheiro. A peneira começou com dez sambas na competição.

A proposta da MUG é levar para a avenida no ano que vem toda a mística e a devoção que cercam a figura de São Jorge, com um desfile cheio de fé, cores e ritmos que contarão a história do santo guerreiro e seu impacto cultural e religioso. Petterson Alves será o carnavalesco.

Aliás, em 2024, a MUG conquistou o título com um desfile emocionante sobre o pintor Homero Massena. O enredo trouxe à tona a vida e a obra de Massena, destacando suas contribuições para a arte e a cultura do Espírito Santo. O desfile foi um sucesso de crítica e público, garantindo à escola o bicampeonato e consolidando sua posição de destaque no Carnaval capixaba.

Confira a letra do samba:

Clareou! Anunciando a alvorada

E a sua capa encarnada cobre toda multidão Na linha de frente, quebrando correntes

Sou eu, mais um devoto dessa legião Enfrento os dragões do dia a dia

Com a sua companhia toda “Glória” alcançar A guia que carrego no pescoço

E a frase tatuada em meu corpo

Contigo ao meu lado

“Eu andarei vestido e armado”

São Jorge Guerreiro

À luz do terreiro é sincretizado

QUEM VEM LÁ DE ARUANDA, É MEU PAI OGUM

PRA VENCER DEMANDA FIRMA O TOQUE DO ADARRUM PATAKORI, MENSAGEIRO DA PAZ

SARAVÁ, OGUNHÊ, PRO MAJOR DOS ORIXÁS

E segue a procissão…

Estendo a mão pra sua imagem tocar

Sua presença está por todo lugar

Em cada esquina, em cada mesa de bar Fiel Padroeiro…

Rogai por nós, por todo povo brasileiro

Meu escudeiro toma a frente no caminho Na luta nunca estou sozinho

Tenho novamente a lua como par

Faço da avenida seu altar, do samba oração Hoje o menino se torna leão

MEU MANTO É CARREGADO DE FÉ AMÉM, AXÉ, MEU CAVALEIRO!

AO SEU LADO EU SEI, NINGUÉM PODE! SOU EU MAIS UM FILHO DE JORGE

(A MOCIDADE É FILHA DE JORGE)