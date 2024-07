Conheça a culinária que pode dar título a cidade do Sul do ES

Em breve, Vargem Alta, município de 20 mil habitantes, deve ganhar o título de capital estadual da culinária suína. Esse é o teor do Projeto de Lei (PL) 373/2024.

A proposição altera a Lei 10.974/ 2019, que trata de homenagens e títulos a municípios capixabas.

LEIA TAMBÉM: Rodovias no ES: projeto visa monitorar condições de trafegabilidade

“A homenagem aqui destacada é pautada no crescimento e desenvolvimento da culinária suína do município de Vargem Alta, fortalecendo o crescimento econômico, cultural e gastronômico do local. Deste modo, podemos elencar alguns tópicos importantes acerca do tema”, explica o autor da proposta deputado estadual Callegari (PL),

De acordo com o parlamentar, a popularidade dessa culinária tem relação com a tradição local na criação de suínos, que começou com forma de subsistência e se transformou atualmente em uma forte atividade econômica.

“Vargem Alta possui papel de grande importância na produção capixaba, representando mais de 11% do quantitativo de animais produzidos”, afirma o parlamentar ao citar dados de 2023. A média no período mensal foi de 2,3 toneladas de suínos abatidos no município.

Segundo o deputado, eventos como o Festival do Leitão no Rolete e o Festival da Carne Suína são exemplos de como essa culinária é apreciada pelo povo vargem-altense, mas também com apelo turístico e cultural.

As iniciativas são realizadas por meio de parceria entre os produtores locais e a Associação de Suinocultores do Espírito Santo (Ases) como forma de promover o consumo da carne de porco.

Tramitação

Os deputados das comissões de Justiça, de Cultura, de Turismo e de Finanças vão emitir parecer sobre a matéria.