Convenção municipal do PSB acontece nesta quinta (1) em Anchieta

O diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Anchieta confirmou convenção partidária para esta quinta-feira (1), a partir das 19h, na Vila Samarco.

A sigla oficializará o nome de Léo Português como pré-candidato que encabeçará a chapa majoritária para disputar a Prefeitura de Anchieta.

Léo Português é o nome escolhido pelo grupo para suceder o atual prefeito Fabrício Petri (PSB).

Além de oficializar a chapa majoritária, o PSB também deliberará sobre a chapa proporcional, onde devem ser confirmados os nomes e números de urna dos postulantes à Câmara Municipal.

