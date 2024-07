Convenções do PSD e União acontecem nesta quinta (25) em Cachoeiro

Os partidos PSD e União Brasil realizam as convenções municipais para as eleições em Cachoeiro de Itapemirim nesta quinta-feira (25).

O evento acontece, a partir das 18h, na rua 25 de março, 146, Centro, ao lado do INSS.

De acordo com as siglas, serão deliberados assuntos estratégicos para as eleições que serão realizadas em outubro deste ano.

Entre as discussões estão a escolha dos pré-candidatos a vereadores, número e nome que serão usados nas urnas; coligações partidárias aos cargos majoritários de prefeito (a) e vice-Prefeito (a); analisar e aprovar o plano de governo.