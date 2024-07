União Brasil confirma pré-candidata a vice-prefeita em Cachoeiro

A nutricionista Rafaela Donadeli será a pré-candidata a vice-prefeita de Cachoeiro na chapa encabeçada pelo pré-candidato Diego Libardi (Republicanos). A informação foi confirmada, nesta sexta-feira (12), pela executiva estadual do União Brasil.

“Em Cachoeiro o União Brasil apoia a candidatura do Diego Libardi, conduzida pelo Bruno Rezende, nosso deputado eleito e a Rafaela será a vice-prefeita na chapa de Diego”, disse o presidente estadual da legenda Felipe Rigoni em entrevista ao jornalista Diorgenes Ribeiro.

Rafaela Donadeli é esposa do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União).

No ano passado, quando ainda cogitava-se a possibilidade de Dr. Bruno ser candidato a prefeito de Cachoeiro, a nutricionista já despertava interesse em entrar para a vida pública na política.

“Descobri com a política a função de cuidar do próximo e transformar a vida das pessoas. Com isso, ser primeira-dama me daria a oportunidade de estar nas ruas todos os dias ao lado do meu marido, ouvindo a população que tanto necessita de ser ouvida, trabalhando para trazer mais dignidade para as comunidades! Colocando mais esperança no coração de todos os Cachoeirenses”, afirmou Rafa Donadeli.