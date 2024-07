Convenções: PP define data para oficializar candidaturas em Cachoeiro

As convenções do Partido Progressistas (PP) de Cachoeiro de Itapemirim será realizada no dia 27 de julho, das 8h00 às 13h00, na Câmara Municipal.

No evento, a legenda vai oficializar a chapa, formada pelo pré-candidato a prefeito Theodorico Ferraço (PP) e Junior Corrêa (Novo), para a disputa do Poder Executivo municipal nas eleições que acontecem em outubro.

LEIA TAMBÉM: “Cultura em Toda Parte” seleciona projetos no Espírito Santo

Também ocorrerá nas convenções a escolha e sorteio dos números dos candidatos à Câmara de Vereadores. Além disso, haverá a deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias.

Convenções partidárias

De acordo com o art. 87 do Código Eleitoral, só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político.

Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos.

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos. Ainda definem formação de coligações (união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições).

Conforme estabelece a Lei n° 13.165/2015, Lei da Reforma Política, as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.