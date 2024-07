Cooabriel 2024: mais de R$ 300 milhões em créditos a produtores rurais

A edição 2024 da maior feira de agronegócios do estado, realizada pela Cooabriel, tem a possibilidade de liberar mais de R$ 300 milhões em créditos a produtores rurais por parte de instituições financeiras que participam do evento, que começou nesta quinta (25) e vai até sábado (27), na área de eventos da cooperativa, em São Gabriel da Palha.

Dentre as instituições presentes, o Banestes está oferecendo condições especiais no crédito rural durante os três dias do evento, com desconto extra, além da tabela (0,5% abaixo), para o produtor investir na produção e turbinar os seus negócios.

Também presente na feira, o Sicoob, está oferecendo crédito com juros reduzidos e aprovação imediata, levando diversas oportunidades de investimento e crescimento do produtor rural. Além de oferecer consultoria financeira gratuita, o Sicoob apresenta diversos produtos voltados ao agronegócio, com destaque para consórcios e crédito rural.

“A Feira de Agronegócios da Cooabriel já se consolidou como um evento de oportunidade para os produtores se capitalizarem e, assim, desenvolverem suas atividades. São condições especiais ao longo dos três dias do evento, e isso demostra o potencial da feira como facilitadora de negócios”, considera o presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello.

Feira segue até sábado (27)

A Feira de Agronegócios Cooabriel- 2024 segue até sábado e além de oportunizar negócios, a feira conta com programação variada. Nesta sexta (26), será acontecerá a palestra “Mulher do Agro: líder e empreendedora”, com a especialista em gestão organizacional e em gestão de cooperativas Rejane Novello.