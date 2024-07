Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando em Itapemirim

Nesta quarta-feira (17), por volta das 8h, em Coroa da Onça, Rodovia ES-487, na propriedade do Helinho do Areal, em Itapemirim, policiais militares foram verificar um suposto corpo, que estaria boiando no local.

Leia também: Cachoeiro: garupa baleado disse ter sido ameaçado

Assim, os policiais prosseguiram até Coroa da Onça, em um acampamento de pesca, próximo ao Rio Itapemirim. A solicitante, suspeita que a vítima seria seu irmão desaparecido, que costumava pescar nas proximidades.

O cadáver foi encontrado boiando no meio do leito do rio, assim, foi acionado o Corpo de Bombeiros, para retirar o corpo e colocá-lo em terra, facilitando o trabalho pericial. Os policiais entraram em contato com um pescador, que informou que dois homens haviam chegado para pescar no local, na manhã do último domingo (14), por volta das 16h.

Nesta terça-feira (16), a mãe de um dos desaparecidos foi em busca de informações, a respeito do paradeiro de seu filho e do amigo, vindo a registrar um Boletim Unificado (BU), relatando as informações.

A pericia realizou os trabalhos periciais, assim, confirmando a identidade de uma das vítimas. O corpo não apresentava sinais de violência, contudo, foram encontrados no bolso de seu casaco, quatro cartuchos de munições de calibre .32 intactas.

Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.