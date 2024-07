Corpo encontrado no rio Itapemirim estava com ferimentos

O corpo de um homem, encontrado no rio Itapemirim, próximo a Rua 25 de Março, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (15), estava com ferimentos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o cadáver foi encontrado por volta das 6h50 desta segunda-feira, por um policial militar, à paisana, que estava de folga e pescava na região.

O corpo encontrado estava apenas com uma bermuda de cor preta. Os bombeiros não souberam informar a identificação e há quantos dias o cadáver estava no local. Além disso, o corpo possui algumas tatuagens e marcas, não sendo possível identificar se foram causadas por arranhões ou algum tipo de violência com arma branca.

A perícia foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.