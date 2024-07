Corpo é encontrado pelos bombeiros no rio Itapemirim em Cachoeiro

Um corpo foi encontrado pelos bombeiros dentro do rio Itapemirim, próximo uma ponte, no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (1º).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi ao bairro Arariguaba e chegando ao local, próximo à Ponte do Arco, os militares foram informados pelos bombeiros que haviam resgatado um corpo de dentro do rio, e que não tinha sido identificado.

Um popular informou aos militares que a vítima, um idoso, havia entrado na água no último domingo (30) aparentemente embriagado e não retornado mais. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, para ser necropsiado e, posteriomente, liberado aos familiares.