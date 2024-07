Polícia tenta identificar motorista que atropelou mulher em Cachoeiro

A Polícia Civil está tentando identificar o motorista que atropelou uma mulher na ES 393, na altura do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada do último sábado (29). Neucy de Souza Pinto, de 69 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Rodoviária Federal, que administra a rodovia, informou que por volta de 1h40 do último sábado, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de atropelamento na Rodovia ES 393, em frente ao Parque de Exposição do município.

O veículo envolvido no atropelamento fugiu do local sem prestar socorros à vítima. Tanto o motorista quanto o veículo ainda não foram identificados. Neucy foi socorrida com lesões graves para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na manhã deste sábado (29), para recolher um corpo de sexo feminino no Hospital Santa Casa de Misericordia, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a equipe médica, a vítima teria sofrido um atropelamento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

“A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e para que a apuração seja preservada, nenhum detalhe será repassado”, informou a Polícia Civil.