Cruzeiro e Fortaleza vão jogar em solo capixaba pelo Brasileirão

O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber o confronto entre Cruzeiro e Fortaleza, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A partida está prevista para acontecer no dia 4 de agosto, no primeiro domingo do mês, em horário ainda indefinido.

Leia também: Evento de Voleibol no Espírito Santo reúne esporte e solidariedade

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que a organização do jogo e a venda de ingressos ficarão a cargo da empresa responsável pelo aluguel do estádio, que divulgará todas as informações por meio da imprensa.

Atualmente, o Kleber Andrade tem capacidade receber 21,8 mil torcedores e a expectativa é de casa cheia. A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão e, no momento, ambos os times somam 23 pontos na tabela do campeonato, com o Cruzeiro ocupando a sétima posição e o Fortaleza logo atrás, na oitava colocação.

A última vez que o Kleber Andrade recebeu o Cruzeiro foi no ano passado, em partida contra o Democrata de Sete Lagoas, pelo Campeonato Mineiro. O jogo terminou empatado por 1 a 1.