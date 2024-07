Evento de Voleibol no Espírito Santo reúne esporte e solidariedade

Em 13 de julho de 2024, o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) sediará um evento marcante para o voleibol capixaba. Organizado pela equipe ES VOLEI com o apoio da FESV (Federação Espiritossantense de Voleibol), Departamento de Arbitragem do ES, Associação Atlética Unificada IFES e colaboração de empresas privadas, o torneio visa promover a prática esportiva e incentivar ações sociais na comunidade.

O evento contará com a participação de oito equipes convidadas, divididas igualmente entre os naipes masculino e feminino, na categoria adulto. Cada equipe se compromete a contribuir com 2kg de alimentos por atleta, parte de uma campanha mais ampla de arrecadação que envolverá diversos projetos pelo Espírito Santo. Além disso, o público terá a oportunidade de participar de sorteios de brindes e bolas de vôlei mediante doação de 1kg de alimentos.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados a uma ONG Projeto Caoca que atua com crianças e adolescentes em Vitória a 27 anos, garantindo que o evento seja 100% beneficente.

A competição será disputada em formato quadrangular, onde todas as equipes se enfrentarão.

O torneio termina com a premiação das equipes vencedoras: o 1º e 2º lugares receberão troféus e medalhas, enquanto as demais equipes serão reconhecidas com medalhas de participação.

Detalhes do Evento:

Local: Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Vitória/ES

Data: 13 de julho de 2024

Horário: Início às 8h.

Para mais informações sobre o evento de voleibol e como contribuir para essa causa nobre, entre em contato com a equipe organizadora através do número 27 99937-2141.