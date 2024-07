Curte um futevôlei? CT Brasil inaugura neste sábado (6), em Cachoeiro

Mora em Cachoeiro e gosta de jogar futevôlei? Então você não pode ficar de fora dessa! Neste sábado (6), Cachoeiro de Itapemirim vai conhecer o CT Brasil, o mais novo espaço de diversão e aprendizado da cidade.

Localizado na rua Jair Matielo, s/n, no bairro Vila Rica, subindo o morro da quadra da associação, o CT Brasil pretende trazer saúde, em forma de alegria e esporte. O novo projeto irá contar com as modalidades: vôlei de praia e futevôlei.

O espaço também terá aulas, para quem tiver interesse em começar a praticar o esporte. As aulas serão com o professor Eduardo Dussoni.

Inauguração

A grande inauguração do CT Brasil será neste sábado (6), a partir das 9h30 e, após a inauguração, os organizadores prometem ainda mais novidades.

Aulas de futevôlei

Para se informar melhor sobre as aulas de futevôlei ou aluguel das quadras de areia, basta entrar em contato pelos números: (28) 99991-5516 / (28) 99989-9565 ou pelo Instagram ct__brasil.