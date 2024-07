Deadpool & Wolverine: filme já tem data de pré-estreia em Cachoeiro

Um dos filmes mais aguardados de 2024 está chegando aos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim. A pré-estreia de Deadpool & Wolverine vai agitar toda cidade, chegando nos cinemas, na próxima quarta-feira (24), às 21h15.

Neste filme, Wolverine está se recuperando, quando encontra com Deadpool. Assim, eles acabam formando uma divertida equipe, para enfrentar um inimigo em comum.

Mas, porque não ver um outro filminho para se divertir, até o dia da estreia de Deadpool & Wolverine? Confira a programação completa dos cinemas de Cachoeiro:

Sala 01

Luccas e Gi em: Dinossauros 2D

Twisters 2D

Sala 02

Divertida Mente 2 3D

Sala 03

Meu Malvado Favorito 4 3D

Sala 04

Divertida Mente 2 2D

Um Lugar Silencioso – Dia Um 2D

