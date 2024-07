Grande oportunidade! Empresa abre diversas vagas de emprego em Cachoeiro

Mora em Cachoeiro de Itapemirim e está precisando de emprego? Seu problema está prestes a acabar! A Magban, localizada na Rod. Gumercindo Moura Nunes, número 78, no bairro Village da Luz, está com diversas vagas de emprego em aberto.

Os empregos oferecidos pela empresa contam com sete áreas diferentes. Confira todas as vagas de emprego disponíveis:

Polidor

https://www.magban.com.br/br/vagas/polidor

Principal atividade: operar máquina automática de polir, garantindo a qualidade final dos diversos tipos de materiais.

Perfil

Ensino médio completo

Experiencia comprovada na função

Resinador

https://www.magban.com/br/vagas/resinador

Principal atividade: executar o processo de telagem e resinagem de chapas, garantido a qualidade final dos diversos tipos de materiais.

Perfil

Ensino fundamental completo

Experiencia comprovada na função

Operador de ponta de rolante

https://www.magban.com/br/vagas/operador-de-ponte

Principal atividade: operar ponte rolantes para executar descarregamento, carregamento e armazenamento de chapas.

Perfil

Ensino fundamental

Experiencia comprovada na função

Ajudante de operador de pórtico

https://www.magban.com/br/vagas/ajudante-de-operador-de-portico

Principal atividade: auxiliar no descarregamento, carregamento e preparação de cargas através de pórtico rolante.

Perfil

Ensino fundamental

Disponibilidade para trabalhar em escala

Experiencia comprovada no setor de rochas

Auxiliar de serviços gerais

https://www.magban.com/br/vagas/auxiliar-de-servicos-gerais

Principal atividade: executar a limpeza geral da empresa.

Perfil

Executar a limpeza geral da empresa

Classificador

https://www.magban.com/br/vagas/classificador

Principal atividade: classificar materiais acabados e fazer a retirada das chapas na saída da máquina cumprindo a rotina operacional.

Perfil

Ensino fundamental completo

Experiência comprovada na função

Auxiliar de departamento pessoal

https://www.magban.com/br/vagas/auxiliar-de-departamento-pessoal

Principal atividade: auxiliar tarefas de rotina da área de administração de pessoal em observância das legislações trabalhistas.

Perfil

Desejável Superior completo em Administração ou Ciências Contábeis

⁠⁠Desejável experiência em rotinas da área de RH e noções de legislação trabalhista

Orientações para canditados

Envie seu currículo no seguinte e-mail: curriculo@magban.com.br

Ou se cadastre diretamente em nosso portal de vagas: https://www.magban.com.br/br/vagas

Dicas importantes

No assunto do e-mail: Envie seu nome e a vaga que tem interesse.

Na mensagem do e-mail: faça um breve resumo sobre você como profissional

Seu arquivo de currículo: Deixe nomeado com o seu nome “Currículo_Nome_Sobrenome”.