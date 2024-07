Dia da Saúde Ocular: confira a importância das cirurgias de catarata

Referência em tratamento oftalmológico, desde 2009 com a inauguração do Instituto

dos Olhos “Dona Dalila”, Hospital Evangélico de Cachoeiro reforça a importância das

cirurgias de catarata no Dia da Saúde Ocular (10/07).

A catarata é o envelhecimento natural do cristalino ou por causas secundárias como

traumas, infecções, uso de corticóides por longos períodos, diabetes, e outras. “Os

olhos possuem uma lente denominada cristalino, localizada atrás da íris (a estrutura

que dá coloração aos olhos). Contudo, a catarata ocorre quando o cristalino sofre qualquer

perda da transparência e o principal sintoma é perda lenta, gradual e indolor da visão”,

explica o oftalmologista Dr. Lindolfo Gandra Costa.

Sobretudo, o diagnóstico da catarata é feito após uma avaliação do oftalmologista realizada noconsultório e com a dilatação das pupilas. “A partir do momento que a doença passa a

comprometer a visão do paciente, há indicação cirúrgica”.

Assim, as principais recomendações médicas para o período pós-operatório são: suspender

qualquer esforço ou atividade física rigorosa nos primeiros dias e seguir à risca os

horários dos colírios e outros cuidados que o oftalmologista recomendar.

Aliás, para manter a saúde dos olhos o médico recomenda: proteger os olhos dos raios UVA

e UVB com óculos escuros de qualidade, evitar o uso abusivo de bebidas alcoólicas,

evitar o uso do cigarro, manter-se no peso ideal e ter uma alimentação saudável.

Dia da Saúde Ocular: serviço

Referência em tratamento oftalmológico em toda macrorregião Sul do Estado do

Espírito Santo, desde sua inauguração, em setembro de 2009, o Instituto dos Olhos

“Dona Dalila” é o primeiro da rede estadual fora da Região Metropolitana. Contudo, o Instituto dos Olhos oferece o serviço de oftalmologia com atendimento ambulatorial, exames,cirurgia de catarata e pterígio a pacientes de Cachoeiro e de 25 municípios do sul do estado, contando com equipamentos adequados e profissionais habilitados em diversas áreas da oftalmologia.

Para o acesso a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o paciente deve buscar

assistência médica nas unidades básicas de saúde, que são a porta prioritária para

assistência gratuita, assim ele receberá um encaminhamento para uma avaliação com

um oftalmologista. Aliás, após a constatação de que o paciente necessita da cirurgia, ele

será encaminhado ao Instituto dos Olhos.