Baixo estoque de sangue deixa hemocentro em alerta no ES

O Hemocentro Regional de Colatina está com baixo estoque de sangue e faz um apelo para que a população compareça à unidade e realize a doação de sangue. O Hemocentro no município de Colatina funciona de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 7h às 16h.

O chefe do Hemocentro Regional de Colatina, José Carlos Tosato Júnior, ressalta a importância da doação contínua de sangue.

“Isso é de suma importância para que sejam supridas as demandas oriundas por parte inclusive das pessoas com dengue, que também têm aumentado durante este período”, reforçou Tosato.

Quem pode doar



Pessoas entre 16 e 69 anos podem se candidatar como voluntários. Para os mais velhos, há uma ressalva: só pode doar quem tiver feito a primeira doação até os 60 anos. Já os menores de 18 anos precisam de autorização de um responsável legal.

Para mais informações sobre a doação de sangue, acesse: https://hemoes.es.gov.br/quem-pode-e-quem-nao-pode-doar

Como ajudar



A direção do Hemocentro Regional de Colatina convida toda a população a comparecer ao Hemocentro Regional e realizar uma doação de sangue. O Hemocentro no município está localizado na Rua Cassiano Castelo S/N, Centro, em Colatina — em frente ao Hospital Silvio Ávidos e ao lado da Secretaria de Saúde de Colatina. O horário de atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 16h.

“Não deixe de fazer a sua parte! Sua contribuição é essencial para manter os estoques de sangue e garantir que todos os pacientes recebam o tratamento necessário”, complementou Tosato Júnior.

Serviço:

Endereço do Hemocentro Regional de Colatina: Rua Cassiano Castelo S/N, Centro, em Colatina – em frente ao Hospital Silvio Ávidos e ao lado da Secretaria de Saúde de Colatina.

Dias e horário de atendimento: segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: (27) 3717-2800 | (27) 3717-2808

Email: hemocentrocolatina@saude.es.gov.br



Para se informar da lista dos endereços e horários de funcionamento dos locais de doação, acesse: https://hemoes.es.gov.br/enderecos-dos-hemocentros