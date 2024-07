Dia do Motociclista: Ferraço projeta redução de acidentes em Cachoeiro

Neste Dia do Motociclista, 27 de julho, o deputado estadual e pré-candidato a prefeito Theodorico Ferraço (PP) destacou suas propostas para tornar o trânsito de Cachoeiro de Itapemirim mais seguro para os motociclistas.

Com aproximadamente 40 mil motocicletas em circulação, segundo dados do IBGE, Cachoeiro possui uma das maiores frotas do Espírito Santo, o que a coloca também no topo do ranking de acidentes motociclísticos no estado.

“Vejo esses dados com muita preocupação. As pessoas não podem ser tratadas como números. Temos que ter um olhar especial para essa questão e trabalhar para construir um trânsito mais humanizado e seguro para os motociclistas e os demais usuários da malha viária de Cachoeiro”, afirma.