Dia Nacional do Homem: saiba por que você deveria lembrar dessa data

Nesta segunda-feira (15), comemora-se o Dia Nacional do Homem no Brasil. Apesar de não ser tão publicizada, a data foi criada para incentivar o cuidado com a saúde masculina.

Diferentemente do Novembro Azul, quando a mobilização concentra-se apenas no combate ao câncer de próstata, o Dia Nacional do Homem, está diretamente ligado a prevenção de doenças em geral.

As ações estimulam o autocuidado e a importância da frequência periódica ao médico.

O Dia Nacional do Homem é comemorado desde 1992. Segundo o Ministério da Saúde, a data começou como uma brincadeira entre os membros da Ordem Nacional dos Escritores, mas ao longo do tempo tornou-se símbolo para reflexão sobre saúde.

Cuidados em números

Conforme explica a Agência Nacional de Saúde (ANS), o Brasil totaliza 22,6 milhões de beneficiários do sexo masculino em planos de assistência médica. Outros 13,6 milhões estão cadastrados em planos exclusivamente odontológicos.

O câncer de próstata, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), é a segunda maior causa de morte entre os homens. No entanto, se diagnosticado precocemente, tem um alto índice de cura.