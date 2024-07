Diego Libardi se reúne com lideranças do esporte neste sábado (6)

Liderando o Movimento Energia para Renovar, o pré-candidato à prefeitura de Cachoeiro, Diego Libardi (Republicanos) tem feito jus ao tema. Tem caminhado por Cachoeiro junto dos principais aliados, como os deputados Dr. Bruno Resende (União) e Allan Ferreira (Podemos).

O objetivo é dialogar com diversos setores para construir um plano de governo participativo para a cidade.

Neste sábado (6), Diego Libardi se reúne com lideranças do esporte, às 13h no CDV Eventos, na Rua 25 de Março, Centro de Cachoeiro.

A iniciativa busca ouvir as demandas e ideias, para buscar soluções que possam desenvolver o esporte e lazer no município, impactando na qualidade de vida e no bem estar da população.

Segundo o pré-candidato, outras lideranças e representantes de diversos segmentos também serão ouvidos. O movimento Energia Para Renovar programará encontros com representantes da cultura, educação, saúde, indústria, comércio, entre outros, que pautarão seu projeto de governo para Cachoeiro.

“Nosso plano de governo é colaborativo, por isso o diálogo é a nossa maior ferramenta para avançar na construção de políticas públicas necessárias para a nossa cidade. Acreditamos na participação popular, em dar voz às pessoas, para que seja possível uma futura gestão realmente democrática e inclusiva”, comentou.