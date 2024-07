Diego Libardi se reúne com lideranças e representantes da segurança pública

Após dar início a uma série de encontros com representantes da sociedade para a elaboração de um plano de governo que tenha a participação ativa da população, Diego Libardi, pré-candidato à prefeitura de Cachoeiro pelo partido Republicanos, irá se reunir com lideranças e pessoas ligadas à segurança pública.

O encontro será nesta terça-feira (16), às 18h, no CDV Eventos, na Rua 25 de Março, Centro de Cachoeiro.

Em pauta, temas como a atuação da Guarda Municipal, o investimento em tecnologias a serviço do policiamento, a participação das forças de segurança, além de propostas de prevenção e combate ao crime nas comunidades. O pré-candidato espera receber pessoas que tragam as principais demandas de modo geral, mas também específicas de bairros e comunidades, para buscar soluções viáveis que possam trazer mais segurança para toda a população.

“Estamos selecionando os principais temas para estes encontros com os setores da sociedade, pois é isso que irá pautar o nosso plano de governo colaborativo. O nosso projeto para Cachoeiro virá do povo, dos anseios e necessidades da população, por isso estamos indo em busca desse diálogo franco e participativo. Todos os que tem ideias, sugestões e indicações estão convidados a participar com a gente”, falou o pré-candidato.

Em um dos primeiros encontros de discussão do Plano de Governo, Libardi esteve ao lado de seus principais aliados, os deputados Dr. Bruno Resende e Allan Ferreira, dialogando com representantes do Esporte na cidade. Na reunião, realizada no último dia 6 de julho, foi possível mapear diversas demandas para serem incluídas no plano de governo.

Vice Rafaela Donadeli presente nas agendas

Nesta última sexta-feira (12), Libardi anunciou a nutricionista e professora Rafaela Donadeli como sua vice. Ela tem a missão de liderar as pautas da saúde, comprometendo-se com o cuidado da população desde a atenção primária, passando pela valorização dos profissionais, até melhorias nos atendimentos nos hospitais filantrópicos de Cachoeiro.

“A saúde é um dos principais desafios em Cachoeiro e deve ser tratada como prioridade, buscando, através de orientações, projetos e programas setoriais, atingir a população que mais necessita de cuidado. Hoje, podemos ver que, quando o cuidado da atenção básica é de excelência, nossos hospitais sofrem menos com filas e sobrecarga de trabalho”, disse.

Donadeli, que também estará presente no encontro da próxima terça-feira, já vem participando ativamente das agendas nesta pré-campanha, conquistando apoiadores para o Movimento Energia para Renovar. A proposta é de renovação da cena política e de promoção de uma gestão mais eficiente e capacitada para alavancar o desenvolvimento econômico e social de Cachoeiro.