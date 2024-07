Drive Thru de Resíduos da APEA-ES coleta toneladas de resíduos

No dia 20 de julho, a Praia de Camburi, em Vitória, foi palco do 2º Drive Thru de Coleta de Resíduos. Realizado pela APEA-ES, com o apoio do CONFEA, CREA-ES e MÚTUA-ES, o evento foi um sucesso e coletou aproximadamente 2 toneladas de resíduos.

A iniciativa foi idealizada em 2023 pela Engenheira Ambiental, e associada da APEA-ES, Sara Francisco, e teve como foco a coleta de pilhas, baterias, lâmpadas, tonners, eletrônicos usados, óleo usado e medicamentos vencidos. Além disso, a proposta foi proporcionar à população uma maneira fácil e segura de descartar esses materiais, que podem ser prejudiciais ao meio ambiente se descartados de forma inadequada.

A coordenadora do Grupo de Trabalho em Saneamento Ambiental da APEA-ES, destacou a importância do evento. “A quantidade expressiva de resíduos coletados, principalmente comparada com a da edição em 2023 – cinco vezes maior, demonstra o engajamento da população com a causa ambiental. Cada item entregue aqui é uma vitória na luta contra a poluição e a favor da sustentabilidade.”

Além de promover a coleta de resíduos, o evento também teve um caráter educativo, conscientizando os participantes sobre os impactos negativos do descarte inadequado e incentivando práticas mais sustentáveis no dia a dia. Para Sara, a educação ambiental é uma ferramenta essencial para a mudança de comportamento e a construção de um futuro mais sustentável.

Entidades participaram do evento

O evento contou com a colaboração de diversas entidades, incluindo a Renova Gestão de Resíduos, Marca Ambiental, Bioengen e Biomarca. Além do apoio institucional do IBEF-ES. “Esse apoio foi fundamental para o sucesso do Drive Thru, mostrando que, juntos, podemos fazer a diferença na preservação do nosso planeta”, afirmou Sara.

O 2º Drive Thru de Coleta de Resíduos reflete um movimento crescente em todo o estado em direção a um ambiente mais limpo e saudável. Eventos como esse são essenciais para a conscientização e para a prática do descarte correto, promovendo uma cultura de responsabilidade ambiental entre os cidadãos.

A APEA-ES já planeja futuras edições do Drive Thru Ambiental, garantindo que mais pessoas possam participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Fique atento às próximas datas e participe dessa iniciativa que só traz benefícios para todos!