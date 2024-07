Duas pessoas ficam feridas em batida entre carro e moto em Cachoeiro

Duas pessoas ficaram feridas em uma batida envolvendo um carro e uma moto próximo à faculdade Multivix, no bairro Independência, em Cachoeiro, na noite da última terça-feira (16).

Leia também: Van com crianças se envolve em acidente com boi no Caparaó

Segundo os militares que atenderam a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 22h na Rua Moreira. No local, o condutor do veículo Hb20, de cor branca, contou aos policiais que seguia para o bairro Coronel Borges, quando ao fazer uma conversão a esquerda, foi atingido por uma motocicleta que seguia na mão contrária.

Na batida, o condutor e a passageira da moto ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O motorista do carro não se feriu. A motocicleta foi retirada do local por populares antes da chegada da PM.