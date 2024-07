Eleições 2024: em sabatina, Carlos Casteglione aponta desafios

O pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Carlos Casteglione (PT) foi o segundo entrevistado do programa especial Eleições 2024, que foi ao ar no canal do You Tube do AQUINOTÍCIAS.COM, nesta quinta-feira (4).

O ex-prefeito da Capital Secreta falou sobre diversos temas importantes para o futuro da cidade.

Além dos assuntos essenciais como saúde, segurança e educação, Carlos Casteglione também abordou questões polêmicas como a cobrança do IPTU e os desafios das mudanças climáticas em Cachoeiro.

Assista a entrevista completa no canal do AQUINOTÍCIAS.COM no YouTube: