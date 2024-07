Júnior da Cofril oficializa volta à política como vice de Ferraço

O vereador Júnior da Cofril (Novo) está de volta ao cenário político de Cachoeiro de Itapemirim. Após ter anunciado deixar a vida pública para se dedicar ao sacerdócio, nesta terça-feira (2), ele oficializou o seu retorno ao palco principal da disputa pelo Poder Executivo municipal.

“Eu não estou voltando para a política por vaidade, por nome ou por poder. Hoje eu entendo que a gente precisa na política é dialogo, construção. Eu sempre quis dialogar, eu sempre quis construir. Ser o pré-candidato da conciliação. E aonde eu estava, eu não conseguiria ser esse pré-candidato da conciliação”, explicou o agora pré-candidato a vice-prefeito de Cachoeiro na chapa do pré-candidato a prefeito Theodorico Ferraço (PP).

LEIA TAMBÉM: Cachoeiro: Juninho reconsidera volta à política e avalia participação nas eleições 2024

Ao justificar o seu retorno à política, ele pediu desculpas à população pelo fato de ter dito que queria “abandonar” a política.

Além disso, também deixou a entender que a decisão, na época, foi uma espécie de válvula de escape para problemas complexos que vinha enfrentando dentro do seu antigo partido, o Partido Liberal (PL).

“Nunca foi o meu plano sair e voltar. Fazer cena. Mas naquele momento eu vi que por tudo o que eu passei, era plausível querer fugir”, explicou.

Relembre

Em fevereiro desse ano, o vereador, que era pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, expôs a sua insatisfação com o tratamento que vinha recebendo da Presidência Estadual do PL, partido no qual estava filiado.

No dia 14 do mesmo mês, após um retiro espiritual, Júnior Corrêa, anunciou que deixaria a vida pública para se dedicar ao seu chamado religioso.