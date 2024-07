Em reta final de colheita do arábica, grãos miúdos preocupam

Com a colheita de café arábica na reta final, pesquisas do Cepea apontam que a maior dificuldade dos produtores tem sido padronizar os lotes. Isso é devido ao principal gargalo na temporada 2024/25 da variedade: a peneira reduzida.

