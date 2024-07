ES Construção Brasil: inovação e sustentabilidade para indústria

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), anuncia a participação no ES Construção Brasil, uma conferência sobre digitalização, práticas ESG e inovação na indústria da construção. O evento será realizado de 17 a 19 de julho, das 14h às 21h, no Pavilhão de Carapina, no município da Serra, e será aberto para o público.

A feira busca conectar empresas com construtores, varejistas e profissionais da área da construção que soluções que moldam o futuro do setor, na ES Construção Brasil expositores vão apresentar novidades em produtos, materiais e soluções para construção civil, com novos produtos e sistemas de automação, o evento busca reunir tecnologias que estão revolucionando a área da construção.

Durante o evento, a Secti estará presente com um estande dedicado à exposição de projetos e soluções inovadoras na área da ciência e da tecnologia. O objetivo é apresentar ao público as iniciativas do Governo do Estado para fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a implementação de novas tecnologias no setor da construção civil.

“O ES Construção Brasil é um evento de extrema importância para o nosso estado e para o setor da construção civil como um todo. A presença da Secti no evento reforça o nosso compromisso com a promoção da inovação. Nosso objetivo é mostrar ao público como o Governo do Estado está investindo em projetos que não apenas modernizam o setor da construção civil, mas também promovem a sustentabilidade e a responsabilidade social”, afirmou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Serviço:

Datas: 17 a 19 de julho

17 a 19 de julho Local: Pavilhão de Carapina, Av. Marginal, 5.196 – Jardim Carapina, Serra – ES, 29161-793