ES: empreendedoras do ES vão aprender como potencializar vendas

Você, mulher, quer empreender, mas não sabe por onde começar? O primeiro passo é realizar imersões no universo do empreendedorismo, adquirir conhecimento técnico e prático, além, é claro, de valorizar o networking, a famosa rede de contatos e conexões.

Para ajudar a desenvolver os talentos e habilidades das atuais e futuras empreendedoras do Estado, no dia 28 de agosto, acontece a 11ª Tarde de Negócios das Mulheres Empreendedoras do ES, no Coco Bambu do Shopping Praia da Costa.

Como em toda edição do encontro, promovido pela empresária e corretora de seguros Liliane Porto, além de atividades práticas, as participantes terão acesso a palestras exclusivas com empresárias que compartilham cases de sucesso e a experiência adquirida em seus anos de atuação.

Nesta edição, a convidada é Iracema Neves, administradora de empresas de formação, pós graduada em marketing empresarial pela FGV e expert em vendas com uma história de quase 30 anos no varejo e atacado, além de sócia-fundadora da extinta Cetrino, Importadora e Distribuidora de artigos para casa.

A especialista em marketing vai abordar o tema “Posicionamento Digital com Foco em Vendas”, promovendo uma imersão em questões como conteúdo estratégico, engajamento, relacionamento com o cliente, análise de desempenho e a importância da consistência e adaptação contínua.

“Posicionar-se digitalmente não é uma moda passageira, mas uma necessidade no mundo atual. O potencial de alcance, engajamento e vendas que o marketing de posicionamento oferece é vasto e comprovado. Ao entender essa estratégia, as mulheres podem transformar a forma como seu negócio opera e prospera”, explica Iracema Neves.

Sobre a presença do público feminino no meio digital, ela diz que as mulheres são maioria neste ambiente e já possuem habilidades naturais, porém, com treino e conteúdo assertivo podem ir além. “São elas que conquistam mais espaço, salvam negócios da falência, entram no jogo com coragem para fazer o que deve ser feito, são donas de um talento e habilidade que só o feminino tem. Conseguem desenvolver qualquer coisa. Basta entender as técnicas, estratégias e colocar em ação. O posicionamento é treinável e as mulheres tiram de letra quando munidas da informação correta”, completa.

Quando questionada se ainda há muitas mulheres que desacreditam no poder do bom posicionamento digital para impulsionar as vendas, Iracema opina que a esmagadora maioria acredita no poder do posicionamento digital para impulsionar as vendas, porém não sabem como fazer. “Não sabem ainda. Mas eu vou ensinar!”.

Confira alguns tópicos a serem abordados na palestra de Iracema Neves!

– Estratégias para entender o seu público e pesquisar o mercado;

Defina sua proposta de valor e se destaque na multidão;

Crie uma identidade única e consistente;

Produza conteúdo alinhado ao seu propósito;

Otimize seu perfil;

Engajamento e relacionamento com a audiência (estratégias para aumentar a interação);

Crescimento e alcance: tráfego pago e orgânico;

Análise de resultado e ajustes de estratégias;

Transformando seguidor em cliente usando os funis de vendas;

Plano de vendas com um passo a passo de como fazer.

Serviço

11ª edição da Tarde de Negócios das Mulheres Empreendedoras ES

Quando: 28 de agosto

28 de agosto Horário: 17h30

17h30 Local: Coco Bambu – Shopping Praia da Costa, Vila Velha

Coco Bambu – Shopping Praia da Costa, Vila Velha Valor: R$ 159,90 (lote promocional até o dia 31 de julho)

R$ 159,90 (lote promocional até o dia 31 de julho) Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/tardedenegocios/

https://www.even3.com.br/tardedenegocios/ Instagram: @mulheresempreendedoras_es