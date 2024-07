Escola de Alegre desenvolve grupo de estudos sobre racismo e negritude

Buscando fomentar a prática de uma educação antirracista, os estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ana Monteiro de Paiva, localizada em Alegre, desenvolveram, com os professores de Geografia e de História, um grupo de estudos sobre racismo e negritude.

A atividade tem o objetivo de incentivar o debate e a reflexão em torno de filmes, documentários, músicas e podcasts, dando enfoque sobre a negritude e as consequências do racismo na sociedade.

Sob a mediação dos professores Ronilson Oliveira Paulino e História Lidiana Cogô, as reuniões do grupo acontecem quinzenalmente, no contraturno, envolvendo todos os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental e também as turmas do Ensino Médio.

Durante os encontros, são realizadas rodas de conversa para discutir questões relativas à negritude, problematizando temáticas diferentes. São debatidos temas como a história da escravidão no Brasil, a representatividade negra na mídia, movimentos antirracistas no mundo, entre outros.

“É importante que os alunos compreendam a importância de discutir e combater o racismo, bem como valorizar a diversidade e a igualdade racial. Por meio dos grupos de estudo, os alunos terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, desenvolver habilidades de pesquisa, comunicação e trabalho em equipe, além de promover a conscientização e o respeito mútuo”, afirmou o professor de Geografia Ronilson Oliveira Paulino.