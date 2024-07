Prefeitura de Alegre investe quase R$ 800 mil em Araraí

A Prefeitura de Alegre entregou, no último sábado (29), duas novas obras importantes no distrito de Araraí, interior do município.

Em uma cerimônia marcada pela emoção, foi entregue a reforma e modernização da Praça Etelvina Vargas Viana e a construção do sistema de estacionamento Jarbas Alves de Assis, que também recebeu novo sistema de drenagem.

As obras, que somam R$ 514.341,65 em recursos próprios, eram um sonho dos moradores e proporcionam qualidade de vida para a população. A nova praça é mais ampla e conta com espaços que garantirão aos moradores mais lazer e entretenimento; já o Sistema de estacionamento irá melhorar a mobilidade urbana da localidade.

Além disso, na oportunidade, foi entregue aos moradores um novo e moderno trator de 90CV ao distrito, que atenderá as cinco associações de produtores e produtoras rurais da região territorial de Araraí. Adquirido pelo valor de R$ 274.500,00, o referido trator é proveniente de uma emenda parlamentar destinada pela então deputada federal Drª Soraya Manato.

No total, os recentes investimentos da gestão municipal no distrito chegam a R$ 788.841,64.

Foto: PMA

Fonte: Prefeitura de Alegre