Escolas da Capital visitam Ibatiba em busca de melhores índices

Visando ajudar escolas municipais a alcançar bons resultados escolares, na última segunda-feira (24), a Escola Municipal de Tempo Integral Adelaide Rodrigues Moreira, em Ibatiba, no distrito de Santa Clara, recebeu profissionais da Escola Municipal Altair Siqueira Costa, da Serra.

Além disso, a visita faz parte dos trabalhos de colaboração com o intuito de ajudar a unidade escolar a alcançar melhores índices educacionais no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes).

Melhores indicadores

Bem como, as Escolas Municipais Agenor de Souza Lé (Crisciúma) e a Escola de Tempo Integral Adelaide Rodrigues Moreira receberam em 2023, o Prêmio ‘Escola que Colabora’ (PEC). Após as unidades da rede municipal alcançarem os melhores indicadores educacionais no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes).

Todavia, já no último dia 14, a Escola Municipal Francisco Araújo, de Guarapari, visitou a Escola Municipal Agenor de Soza Lé, em Criciúma, para realizar o encontro de pareamento educacional.

“Primeiro nossa equipe realizou visitas às duas escolas selecionadas para o pareamento. Agora elas estão nos visitando para conhecer às práticas que deram certo e mostraram também o que já realizaram em suas escolas. Isso irá contribuir para aumentar o índice educacional do PAEBES”, explicou Juliana Amorim, coordenadora do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes) em Ibatiba.

Prêmio Escola que Colabora

Nesse sentido, são critérios para participação no “Prêmio Escola que Colabora”: ser escola pública, ofertante do Ensino Fundamental, da Rede Estadual ou Municipal e participar do Paebes. É necessário, no mínimo, 15 alunos avaliados em Língua Portuguesa e Matemática no Paebes na etapa de ensino contemplada. Além disso, tem que ter, no mínimo, 90% dos alunos matriculados avaliados na última edição do Paebes na etapa de ensino contemplada. Necessita também, constar entre as 50 escolas com as maiores médias na última edição do Paebes. Esse calculo é com base no Índice de Resultado da Escola (IRE), excluídas as escolas que foram premiadas na edição anterior.

A secretária Municipal de Educação Elizete Monteiro também participou da visita às escolas junto com a diretora Escolar Debora Castelar. Também participaram o diretor Escolar Antonio Cesar da Silva. Além das pedagogas Eliana Antunes, Maria da Penha Souza, Lusiana Vieira de Andrade Nunes, Carmem Regina Rodrigues, Carla Pereira Pinto. Além dos professores João Lucas Dias de Carvalho e Edivaldo Cesário, Girlane Avila, Vanessa Nogueira e o psicólogo Nathâ Torezani.

