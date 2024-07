Espírito Santo está cada vez mais próximo do mercado externo

A participação do Espírito Santo no mercado internacional de pimenta-do-reino, cacau e gengibre pode ficar mais expressiva a partir das parcerias e acordos entre o Governo do Estado e instituições nacionais que promovem as exportações e o comércio de frutas e vegetais.

Uma comitiva formada por representantes da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) teve a oportunidade de conhecer as cadeias produtivas dessas culturas em território capixaba, desde a produção até a exportação.

