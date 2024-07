Euclerio Sampaio realiza convenção com “megacoligação”

Pré-candidato à reeleição, o prefeito de Cariacica Euclerio Sampaio (MDB) realiza no próximo domingo (21) uma grande convenção mostrando o tamanho da força de sua construção política na cidade: sua imensa coligação estará lá, representada por 15 partidos, dando o tom da coalizão formada em torno do projeto.

São eles: MDB, PSB, PSD, REPUBLICANOS, UNIÃO BRASIL, DEMOCRACIA CRISTÃ, AGIR, PODEMOS, PP, PMB, PDT, PRD, PSDB, NOVO e CIDADANIA.

A coligação deve ir para as urnas com uma tropa de mais de 200 candidatos – o que já dá o tom do tamanho da convenção e da competitividade.

Presidente estadual do partido, o vice-governador Ricardo Ferraço confirmou presença na convenção. Deputados, vereadores, lideranças e moradores também são esperados.

Euclerio foi eleito no segundo turno das eleições municipais, em 2020, com 95.356 votos. Ele iniciou sua trajetória política em 2003, quando foi eleito deputado estadual. Depois, acumulou reeleições até o final de 2020, quando foi eleito prefeito de Cariacica.