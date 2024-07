Evento terá concurso de startups com premiação de R$ 30 mil no ES

Com a intenção de reconhecer startups com ideias e soluções inovadoras, a ES Construção Brasil, que ocorre de 17 a 19 de julho no Pavilhão de Carapina, na Serra, vai realizar o concurso “Startups construtechs e proptechs: soluções para a construção civil e gestão de propriedades”.

A premiação total é de R$ 30 mil em duas categorias, com destaques para o 1º, 2º e 3º lugares. O valor é um oferecimento da empresa Suzano e será pago pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), organizador da ES Construção Brasil. O Findeslab, a Associação Capixaba de Tecnologia (Action), a TecVitória e a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) estão à frente da iniciativa.

A nova feira a integrar o calendário de grandes eventos no estado tem como meta melhorar o ambiente de inovação e empreendedorismo no setor da construção, visando aumentar a competitividade das empresas por meio de uma ação coordenada com o ecossistema de inovação, e o concurso é uma das ferramentas para isso.

Para participar, as startups devem ler o edital e se inscrever por meio do site https://esconstrucaobrasil.com.br/concurso/, em “Segmentos diversos – Startups” até esta quarta-feira, dia 10. Podem se candidatar empreendedores que tenham Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), sendo empresas com três a cinco colaboradores e que possuam uma ideia em estágio inicial e/ou uma solução madura que atenda os critérios da organização.

O concurso terá duas categorias. A primeira é a “Maratona de Ideação”, que visa estimular empreendedores na busca por ideias inovadoras para o desenvolvimento de soluções para os desafios propostos pelo edital, sejam elas novos produtos, processos ou serviços de caráter inovador, incremental ou radical. A segunda é o “Pitch de Soluções”, que será uma rodada de pitchs com startups que já possuam solução inovadora no mercado.

Serão selecionadas empresas que se proponham a desenvolver saídas para os desafios do setor de construção com grande potencial de replicabilidade e, preferencialmente, com capacidade de implantação em empresas consolidadas.

Serviço:

ES Construção Brasil

Datas: 17, 18 e 19 de julho

Horário: 14h às 21h

Local: Pavilhão de Carapina, Serra

Entrada: gratuita

Concurso Startups construtechs e proptechs

Inscrições: https://esconstrucaobrasil.com.br/concurso/

Categorias: Maratona de Ideação e Pitch de Soluções

Premiação: R$ 30 mil

Maratona de Ideação: 18 de julho, das 14h às 22h

Pitch de Soluções: 19 de julho, das 14h às 18h