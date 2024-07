Exposição de fotógrafos cegos será aberta ao público em Cachoeiro

A exposição da Escola de Fotógrafos Cegos está prestes a desembarcar em Cachoeiro de Itapemirim! Depois de passar pelo norte do Espírito Santo nos últimos meses, o trabalho que reúne fotografias de um coletivo inédito de 12 fotógrafos cegos ficará aberto à visitação na Praça de Fátima, no Centro da cidade, a partir de sexta-feira, 2 de agosto, quando será inaugurada às 19h.

Desde a primeira vez que a exposição “Quando Fecho os Olhos Vejo Mais Perto” foi instalada no Parque Moscoso em Vitória, em 2023, mais de 30.000 pessoas visitaram o trabalho da Escola de Fotógrafos Cegos. Cachoeiro de Itapemirim é a última cidade a receber a exposição “Quando Fecho os Olhos Vejo Mais Perto”, com curadoria da artista visual e fotógrafa Barbara Bragato e 32 imagens retroiluminadas de grande dimensão.

A exposição vem acompanhada de ações educativas, com oficinas, visitas guiadas e rodas de conversa, conduzidas pela equipe de professores e com a participação dos autores que estarão presentes na abertura.

A idealizadora do projeto, atriz, encenadora e cineasta Rejane Arruda, coordena as atividades do projeto desde 2022 quando a Escola de Fotógrafos Cegos teve início. As 12 pessoas cegas total – seis cegas de nascença e seis com cegueira adquirida – vivenciaram uma imersão em estudos dirigidos, experimentos e saídas fotográficas, baseados em pesquisas desenvolvidas pelo coletivo Poéticas da Cena Contemporânea, desde 2015 em Vila Velha.

“Nossa pesquisa parte da premissa do valor de não ver no ato de fotografar, tese documentada pelo ensaio do fotógrafo Cao Guimarães, que citamos em um dos cubos da exposição, chamado ‘Revivido e Refeito’. Cao se venda para fotografar, testemunhando em seu “Histórias do Não Ver” que fotografar sem enxergar traz liberdade. Apostamos na sensibilidade e no poder inventivo de nossos alunos”, explica Rejane.

O resultado desse trabalho agora está sendo levado a diferentes lugares do Espírito Santo, ficando acessível às populações de quatro diferentes cidades, bem como a estudantes, professores, profissionais das artes visuais e de projetos sociais.

Roda de conversa e Oficina

No dia da inauguração haverá também uma roda de conversa com os fotógrafos cegos Maycon Machado, Manoel Peçanha e Jonatas Sobral. Os artistas falarão sobre a forma de cada um perceber o mundo e experienciar e documentar suas memórias e contextos pessoais de vida, através do ato fotográfico. A roda de conversa é gratuita, aberta ao público e começa às 19h30, logo após a abertura.

“As minhas expectativas de participar da abertura da exposição em Cachoeiro, que inclusive é uma cidade que não conheço, são as melhores possíveis. Para mim, é uma honra fazer parte desse trabalho da Escola de Fotógrafos Cegos”, comentou Maycon Machado, que estará interagindo com o público durante o evento.

A oficina será ministrada no turno vespertino, das 14h às 16h, no mesmo dia, também gratuitamente. Quem quiser se inscrever deve preencher o formulário de inscrição disponível no link https://abrir.link/oficinacachoeiro, ou no link da bio do perfil no Instagram (@escoladefotografoscegos).

Visitas guiadas

Já estão abertos os agendamentos para visitas guiadas em Cachoeiro de Itapemirim. As visitas são voltadas a alunos dos ensinos fundamental e médio e também ao público em geral. A exposição conta com uma equipe de produção e mediação local, formada pelos professores Ivanelia Lins, Joel Bragança e Raquel Gariolli.

Quem estiver interessado em levar um grupo de pessoas para conhecer a exposição precisa contatar o produtor local Mário Ferreira [WhatsApp: 28 99978-4453].

Acessibilidade

A estrutura montada para receber os visitantes contará com recursos de acessibilidade. Cada fotografia terá uma plaqueta com um QR Code que direciona para a audiodescrição da obra. Também fazem parte da equipe intérpretes de Libras para atender as pessoas com deficiência auditiva.

A acessibilidade tátil também está presente em uma das imagens, que ganhou uma versão bidimensional elaborada com diferentes relevos e texturas, valorizando a percepção tátil da pessoa com deficiência visual.

Itinerância

Exibida ao público pela primeira vez entre maio e junho de 2023 no Parque Moscoso, em Vitória, a exposição “Quando Fecho os Olhos Vejo Mais Perto” já circulou, este ano, pelos municípios de São Mateus (de 12 de abril a 12 de maio), Linhares (de 17 de maio a 17 de junho) e Colatina (de 21 de junho a 21 de julho). Agora, os fotógrafos cegos seguem para o sul do Estado, expondo em Cachoeiro de Itapemirim, última das quatro cidades a receber o projeto itinerante.

A itinerância da Escola de Fotógrafos Cegos é fruto da iniciativa da SOCA Brasil, promovida por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), operacionalizada pelas secretarias de Estado da Cultura (Secult-ES) e da Fazenda (Sefaz-ES), e patrocínio da ES Gás, com apoio cultural do Grupo Energisa.

Processo formativo

A exposição é o resultado de oito meses da oficina de fotografia e das saídas fotográficas da Escola de Fotógrafos Cegos, projeto desenvolvido pela Associação Sociedade Cultura e Arte (SOCA Brasil) na Região Metropolitana.

A artista visual Bárbara Bragato, que assina a curadoria, escolheu 32 entre as mais de 30 mil imagens clicadas durante os meses de aprendizado. O método é fundamentado em uma releitura da diretora artística da escola, Rejane Arruda, sobre o trabalho da teórica contemporânea Charlotte Cotton.

Os tótens da exposição sintetizam o ensino estruturado em módulos: Operadores Estéticos, Alguma Coisa e Nada, Físico e Material, Era Uma Vez, Revivido e Refeito, Vida Íntima, Inexpressivas e Dispositivos são conceitos que organizam a produção fotográfica e estética de fotógrafos que não dispõem da visão, mas manejam a câmera e exercitam princípios da composição visual.

Itinerância da Escola de Fotógrafos Cegos

Exposição “Quando Fecho os Olhos Vejo Mais Perto”

Cachoeiro de Itapemirim

Inauguração: 2 de agosto, às 19h

Local: Praça de Fátima, Avenida Beira Rio – Centro, Cachoeiro de Itapemirim

Aberta ao público até 25 de agosto.

Agendamentos: Com Mario Ferreira – 28 99978-4453

Inscrição para a oficina: formulário disponível no link: https://abrir.link/oficinacachoeiro